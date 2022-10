Emirats : Le Groupe BCP ouvre une nouvelle filiale et s’installe sur Abu Dhabi Global Market

Le Groupe de la Banque centrale populaire (BCP) a dévoilé, lundi soir, la nouvelle identité visuelle de son bureau de représentation, installé à Abu Dhabi depuis quinze ans. «Lancer l'identité visuelle de ce bureau fait partie de la stratégie du groupe», a confié Jalil Sebti, directeur général de la Banque commerciale du groupe BCP. Le responsable a expliqué que le groupe travaille à «renforcer les liens avec les Marocains du monde», à travers «les envois de fonds ainsi que des activités sociales et culturelles».

«Nous devons suivre le rythme des Marocains du monde en termes d'investissement, car les Marocains qui sont loin de leur pays ont besoin que nous soyons proches d'eux et que nous travaillions pour les suivre», a-t-il poursuivi. Le responsable a rappelé que «le nombre de Marocains dans le monde dépasse les 5 millions». «Nous devons donc être proches d'eux, et les Emirats arabes unis ont été notre première destination dans cette initiative», a-t-il ajouté.

Lancement d'une nouvelle filiale

Le même jour, la BCP Middle East, affiliée au Groupe BCP, a été inaugurée dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi. Un accord a été signé pour l’installation de la nouvelle filiale sur Abu Dhabi Global Market (ADGM).

«Nous avons œuvré de longue date pour nous rapprocher de la présence et lieux de résidence de la communauté marocaine dans le monde. Ainsi, nous a créé la Chaabi Bank pour les Marocains résidant dans les pays européens, puis nous avons ouvert nos bureaux de représentation en Europe, en Amérique et dans les pays du Golfe», a déclaré, dans une allocution, Mohamed Karim Mounir, président-directeur général du groupe BCP. «Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ici avec vous pour le lancement officiel de notre filiale aux Émirats arabes unis», a-t-il ajouté.

«Nous sommes fiers d'être la première banque africaine à s'installer sur le marché financier mondial d'Abu Dhabi, qui est sans aucun doute le nouveau hub de la région pour le développement des investissements et des activités financières.» Mohamed Karim Mounir, PDG du groupe BCP

Abu Dhabi Global Market est, en effet, une plaque tournante mondiale pour les affaires et la finance qui sert de lien stratégique entre les économies en croissance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud et le reste du monde. Elle permet aux institutions financières, entreprises et entités agrées d'opérer, d'innover et de réussir dans un cadre réglementaire international.

L’implantation du groupe BCP au sein d’ADGM, via sa filiale BCP Middle East, vient enrichir le dispositif de global coverage à destination des investisseurs internationaux intéressés par l’Afrique. L’objectif étant d’accompagner les entreprises locales et internationales, basées dans la région, mettre à leur disposition l’expertise et le savoir-faire centenaire du groupe BCP à l’échelle du continent africain, ainsi que l’arrangement de crédits et des opérations de Trade finance en faveur des différents pays de présence du groupe BCP en Afrique.

Kamal Mokdad, directeur général de la Banque centrale populaire en charge du développement international, a expliqué que l’installation de la banque sur le marché financier mondial d'Abu Dhabi «lui permet de conseiller et d'accompagner les investisseurs dans le domaine financier. Il a expliqué que la nouvelle succursale de la banque «n'est pas une banque qui accorde des prêts ou effectue des opérations financières» mais «accompagne plutôt des investisseurs» qui s’intéresse à lancer des projets au Maroc et dans le reste des pays dans lesquels la banque est présente. Il a précisé que «ces projets seront pris en charge par les succursales du groupe bancaire».

Un forum d’investissement

Mardi, le groupe BCP a également organisé, mardi à Dubaï, la Première édition du Forum «Bladi Investment Tour» à l'étranger, qui fait suite à l'organisation des Régionales de l'investissement au Maroc, qui ont couvert dix escales à travers le Royaume.

Le programme de la tournée de Dubaï comprend des dialogues et des discussions pour mettre en avant les avantages et les opportunités d'investissement au Maroc, et pour fournir des mécanismes d'accompagnement, des solutions de financement qui sont mis à la disposition des acteurs économiques par la Banque Populaire, ses filiales et ses partenaires.

Dans son discours d'ouverture du forum, Mohamed Karim Mounir a indiqué que ce forum vient en exécution de ce qui a été énoncé dans le «récent discours royal sur l'investissement à l'égard des Marocains du monde». Pour sa part, Jalil Sebti a déclaré que la première mission pour la banque dans la région était d'aider la communauté «surtout pendant la période du Covid-19, lorsque les frontières étaient fermées». «La banque a veillé à leur permettre d'aider leurs familles par des transferts», tandis que la deuxième mission figure «dans les deux discours royaux» concernent l'investissement. «Aux EAU, il y a une communauté très cultivée qui a une expérience de travail et serait intéressée à soutenir leurs investissements dans leur pays», a-t-il fait savoir.

«Ce que nous croyons, c'est que l'investissement des Marocains aux Emirats est particulier, car ils sont loin et ils ont besoin d'informations. Il y a des partenaires qui vont leur parler des projets dans lesquels investir et la banque va les accompagner», a-t-il promis.