Les commandes désormais ouvertes pour la NamX de Faouzi Annajah

Le Franco-marocain Faouzi Annajah, fondateur de l’entreprise française NamX a annoncé, ce mardi, que les commandes sont désormais ouvertes pour la NamX, le SUV à hydrogène alimenté par des capsules amovibles désigné en partenariat avec Pininfarina. Le véhicule a été dévoilé en XX puis présenté au Mondial de l’auto de Paris, le rendez-vous des passionnés d’automobile depuis 1898 qui se déroulera, cette année, du 17 au 23 octobre.

Sur son site, l’entreprise précise que les précommandes concernent la version GTH NamXclusive, avec 550 chevaux et 800km d’autonomie, proposant notamment une accélération de 0 à 100km/h en 4,3 secondes. Elle invite ses clients à «précommandez dès maintenant un des 2022 HUV disponibles, pour une mobilité infinie».

SUV familial haut de gamme dont le prix variera entre 65 000 et 95 000 euros selon les options choisies, NamX devait être commercialisé en deux versions : une d'entrée de gamme à propulsion de 300 ch pour une vitesse de pointe régulée de 200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, ainsi qu’une version GTH à quatre roues motrices de 550 ch pour une vitesse de pointe régulée de 250 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, avait indiqué la société.

L’entrepreneur franco-marocain avait expliqué à Yabiladi qu’il s’agit d’une «voiture qui présente un moteur électrique» et qu’«au lieu des batteries, elle dispose d’une pile à combustible qui produit elle-même son électricité». «NamX profite de l’avantage de l’hydrogène par rapport à l’électrique en proposant une autonomie de 800 kilomètres pour un temps de recharge de seulement 3 minutes», avait-il ajouté.