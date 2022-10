Ballon d’Or 2022 : Yassine Bounou élu neuvième meilleur gardien du monde

L’international marocain Yassine Bounou, évoluant au poste de gardien de but au Séville FC, a été élu, lundi, dans le TOP 10 des meilleurs gardiens du monde. Selon la presse ibérique, il a décroché la 9e place de la catégorie lors du gala de remise des prix du Ballon d'Or du magazine France Football. Une cérémonie tenue au Théâtre du Châtelet à Paris.

«Après avoir été nominé au mois d'août de cette année pour être candidat à ce grand prix décerné par le magazine, Yassine Bounou occupe la neuvième position du classement aux côtés des gardiens de haut niveau. C’est Thibaut Courtois, international belge et gardien de but au Real Madrid, qui a remporté le Trophée Yachine, décerné en mémoire de Lev Yachine, légendaire gardien de but soviétique du milieu du XXe siècle et seul gardien de but à avoir remporté un Ballon d'Or en 1963.

Sur son compte Twitter, le Séville FC a adressé des félicitations à son gardien de but pour cette nomination. Yassine Bounou a déjà remporté le Trophée Zamora la saison dernière, devenant le premier gardien de but vainqueur de ce trophée dans l'histoire du FC Séville.

? Yassine Bono, noveno mejor portero del mundo. ¡Enhorabuena, Bono! ? #TropheeYachine #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 17, 2022

Dans le classement pour le Trophée Yachine, l’international marocain devance le gardien français de Tottenham, Hugo Lloris, qui termine à la dixième place, et rivalise avec des gardiens Jan Oblak (Atlético de Madrid), Ederson Santana de Moraes (Manchester City) ou encore Manuel Neuer (Bayern Munich).