Maroc : L’ADFM appelle à «mettre fin à la pauvreté des femmes» pour leur dignité

L’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) a rappelé au gouvernement ses engagements inscrits dans le programme 2021-2026 lié à la lutte contre les inégalités, à travers l’augmentation du taux d’activité des femmes à plus de 30%, au lieu de 20% actuellement, en plus de l’activation d’une protection sociale complète. Dans son appel, lundi, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, l’ONG a appelé aussi à «porter le taux de croissance à 4% au cours des cinq prochaines années» et à sortir «1 million de familles de la pauvreté et de la vulnérabilité en soutenant 200 000 par an».

Reprenant le slogan de cette journée, «la dignité pour tous», l’ADFM a considéré, dans un communiqué parvenu à Yabiladi, que la dignité des femmes commence par les sortir de la pauvreté, ainsi que l’amélioration des indicateurs du développement humain. Dans le même sens, l’ONG rappelle l’engagement du Maroc à activer les Objectifs de développement durable (ODD) 2015-2030, lesquels mettent le pays face au défi de l’éradication de la pauvreté dans ses multiples dimensions, notamment en lien avec la discrimination, l’inégalité basée sur le genre, entre autres.

L’ONG a appelé aussi à «autonomiser les femmes économiquement et socialement par le développement de politiques inclusives qui commencent par assurer l’accès à un emploi stable, revoir les salaires et faciliter l’accès aux ressources et aux opportunités économiques». Elle rappelle également l’importance d’«accélérer la décentralisation et activer la gouvernance territoriale en adoptant des programmes pratiques pour réduire les disparités sociales et garantir la dignité des femmes et des hommes», dans une approche de justice spatiale.