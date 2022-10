Le ministre chargé du Commerce et des Français de l’étranger attendu au Maroc ce mardi

Le ministre délégué auprès de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l’étranger, se rendra au Maroc ce mardi, pour une visite officielle. Dans une note de la diplomatie française, qui qualifie le Maroc de «partenaire économique de longue date, dont la France est le 1er client et le 1er fournisseur», le département ajoute que la visite d’Olivier Becht «aura pour objectif de renforcer le partenariat bilatéral économique entre les entreprises» des deux pays, notamment dans le domaine des mobilités et de l’aéronautique.

«Le ministre mettra également ce déplacement à profit pour aller à la rencontre de la communauté française au Maroc, qui figure parmi les plus importantes au monde», poursuit la même source. Olivier Becht doit ainsi s’entretenir, ce mardi à Casablanca, avec Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques ainsi qu’avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce.

Il rencontrera aussi, le même jour, les conseillers des Français de l’étranger à la résidence de France à Rabat. Mercredi, le ministre délégué sera de retour à Casablanca pour visiter la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc et le lycée Lyautey.

Jeudi, il aura une réunion de travail avec des investisseurs et prendra part à l’ouverture du Choiseul Africa Business Forum avant de conclure son déplacement par une visite de l’écosystème aéronautique, conclut la note.