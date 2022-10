MRE investissant au Maroc : Un élu du PAM pointe les «obstacles de l’administration»

Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publique. / DR

Dans son discours du 14 octobre, prononcé à l’occasion de la rentrée parlementaire, le roi Mohammed VI a exhorté le gouvernement à accorder «une attention particulière aux investissements et aux initiatives des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger». Trois jours après cet appel royal, le sujet a été inscrit, à l’initiative du groupe des députés du PAM, sur le programme de la séance hebdomadaire des questions orales, du lundi 17 octobre, à la Chambre des représentants.

Dans sa réponse, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publique a souligné que «la communauté marocaine à l’étranger possède une expertise et des compétences et la coopération avec elle doit être renforcée». Mohcine Jazouli a indiqué que sur «les 93 milliards de dirhams des transferts des MRE enregistrés 2021, seulement 10% de ce chiffre est destiné à l’investissement dont 2% dans l’investissement productif».

Dans son commentaire, Khalid Hatimi, député du PAM, a attribué le peu d’enthousiasme des MRE à investir au Maroc «aux obstacles de l’administration marocaine». Il a proposé de créer un fonds ayant pour mission d’encourager les MRE à franchir ce pas.

Mohcine Jazouli a promis de consacrer un «desk au sein de l’AMDIE (Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, ndlr) pour les MRE et d’élargir le champ d’action du fonds MDM Invest pour encourager les MRE à investir au Maroc».