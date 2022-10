Grandi Navi Veloci célèbre ses records en 2022 lors de la 3e édition des «GNV Awards»

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci a organisé, le 1er octobre, la 3e édition des «GNV Awards». Plus de 300 invités ont ainsi été accueillis à bord du luxueux navire «Rhapsody», accosté au mythique port de Gênes.

Les «GNV AWARDS» est une manifestation prisée par les professionnelles du secteur, rappelle la compagnie maritime dans un communiqué parvenu à Yabiladi ce lundi. Des prix qui sont destinés à récompenser les performances annuelles des agences de voyages et les partenaires les plus performants qui ont contribué à l’essor de la compagnie maritime qui relie notamment l'Italie, la France, et l'Espagne au Maroc.

Lors de la conférence de presse qui a précédé la cérémonie, le CEO de la compagnie Matteo Catani et le directeur commercial et marketing Matteo Della Valle ont présenté les chiffres records réalisés par GNV en 2022, avec 2 millions de passagers transportés et une augmentation de 46 % par rapport à l’été 2021 et de 35 % par rapport à 2019. Matteo Catani a rappelé que pour le Maroc, un des marchés qui compte beaucoup, GNV reste «un partenaire incontournable pour l’opération Marhaba».

«Nous sommes satisfaits pour ce que nous avons pu accomplir cette année, lors de l’opération Marhaba 2022, avec 400 000 passagers transportés», s’est-il félicité, rappelant que le lancement de la ligne Almeria–Nador–Almeria a contribué à renforcer ces performances. «GNV a développé l’ambition de progresser en tant que partenaire de plus en plus fiable du Maroc», a-t-il ajouté.

Pour 2023, GNV compte consolider son engagement en Sicile, en Tunisie, en Sardaigne, aux Baléares et confirmer sa présence en Albanie et surtout au Maroc.