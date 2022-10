Un sit-in devant l'ambassade du Maroc avant la visite de Ghali en Afrique du Sud

Des éléments pro-Polisario issus d’organisations partisanes et syndicales et de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud, ont organisé ce lundi un sit-in devant l’ambassade du Maroc à Pretoria. Selon les relais médiatiques du Front, les manifestants ont «dénoncé l'occupation du Sahara Occidental, le pillage des ressources naturelles, l'inaction de l'ONU et les violations des droits de l'Homme dans le territoire».



Le sit-in s’est déroulé «en présence de la ministre des Affaires étrangères et présidente de la commission des relations internationales du conseil d'administration de l'ANC, Lindiwe Zulu, qui a pris la parole lors de la manifestation», ajoute la même source.

Il intervient alors que le secrétaire général du mouvement séparatiste se rend, ce lundi, en Afrique du Sud, répondant à une «invitation officielle» du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Un déplacement destiné à «consolider la coopération et discuter des questions d'intérêt commun». Les deux parties ont annoncé que les entretiens qui porteront sur «les relations bilatérales et les moyens de les consolider et de les renforcer, d'une manière qui contribue à la réalisation des intérêts des deux peuples frères, et soulignant les relations distinguées qui remontent à de longues années de lutte contre le colonialisme et l'apartheid».

Brahim Ghali sera accompagné d’une importante délégation du Front, composée notamment de Mohamed Salem Ould Salek, «ministre des affaires étrangères» et Sidi Ouagal, «chef des services secrets» du Polisario.