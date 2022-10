Ferme piscicole près de Chafarinas : La plainte d'un député du PP classée sans suite

Le Bureau du Procureur chargé de l’environnement n’a pas constaté de signes d’infraction dans l’installation par le Maroc de cages piscicoles à proximité de l’une des îles Chafarinas. Selon l’agence Europa Press, le bureau du procureur a ainsi décidé de classer les enquêtes ouvertes à la suite d’une plainte du député du Parti populaire (PP), Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

Le ministère public a indiqué qu’après plusieurs démarches, il a été constaté que «les cages ancrées au fond marin se trouvent en dehors des limites de 500 mètres de la partie déclarée zone spéciale de conservation (ZEC)». Il a souligné que l’enquête avait permis de conclure «l’absence d’indices d’une infraction pénale», précisant qu’il «n’a pas été établi que des dommages graves aient été causés à un espace protégé, que l’habitat protégé ait été détruit ou gravement perturbé ou qu’un risque de préjudice grave ait été créé pour l’équilibre des systèmes naturels».

Dans ces conditions, le ministère public a jugé pertinent de classer les enquêtes en cours. En tout état de cause, les décisions ont été communiquées à la Direction générale de la gestion des pêches et de l’aquaculture du ministère de l’agriculture. Europa Press souligne qu’il s’agit de l’organisme qui devrait approuver et autoriser un projet tel que décrit et qu’il lui appartiendrait de le soumettre à l’évaluation environnementale pertinente.

La plainte du député du PP à Melilla a eu lieu en mai dernier. Lors d’une conférence de presse tenue au siège du parti, la secrétaire générale du PP, Cuca Gamarra avait déclaré que son parti espérait que le gouvernement de Pedro Sanchez continue à défendre le «respect» de l’environnement dans les îles Chafarinas, critiquant l’installation par le Maroc de fermes piscicoles proches des îles.