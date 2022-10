Melilla inaugurera en 2023 sa «frontière intelligente» avec le Maroc

La ville autonome de Melilla aura une «frontière intelligente» avec le Maroc. «Le système automatisé d’entrées et sorties Entry/Exit System (EES) sera introduit au poste frontière de Beni Ensar, entre l’Espagne et le Maroc», a annoncé la déléguée du gouvernement, Sabrina Moh ce lundi.

Selon El Espanol, les travaux, qui concerneront certaines des infrastructures existantes, ont déjà démarré et s’achèveront en 2023. Un équipement technique sera notamment installé pour la mise en œuvre du système automatisé d’entrées et sorties. «Ce système améliorera l’efficacité et la sécurité des contrôles aux frontières en automatisant les processus de contrôle des voyageurs», a souligné la responsable. L’objectif est d’éviter le passage de personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée.

Le système signalera notamment les personnes ayant dépassé la période de séjour autorisée. En outre, «il permettra de lutter contre l’usurpation d’identité et l’utilisation frauduleuse de documents de voyage, tout en contribuant à la prévention, la détection et les enquêtes sur les infractions terroristes ou autres infractions graves», a-t-elle assuré.

EES permettra ainsi à Melilla d’obtenir «des informations dans le cadre des enquêtes sur les infractions impliquant des personnes ayant franchi les frontières extérieures de l’Union européenne (UE)», a précisé la délégation dans un communiqué de presse. De même, l’introduction de ce système aux points de passage Schengen est la conséquence d’une «décision commune, adoptée et coordonnée par les pays de l’Union européenne».

Les règlements de l’UE établissent le système EES pour l’enregistrement des données d’entrée, de sortie et de refus d’entrée relatives aux ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres. Dans le cadre de ces améliorations, le poste frontière sera doté d’équipements technologiques de pointe, situés dans des espaces fermés et protégés. Ces améliorations «permettront d’atteindre les normes de qualité les plus élevées en Europe et impliqueront un saut qualitatif dans la sécurité pour tous les usagers du poste-frontière, tant les professionnels des forces de l’ordre que les piétons et les véhicules qui y transitent», affirme Moh.