Nasser Bourita effectue une visite en Arabie saoudite

Le ministre marocain des Affaires étrangères s’est rendu en Arabie saoudite. Nasser Bourita a été accueilli, ce lundi à l’aéroport de Ryad, par le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid Ben Abdelkarim El Khreiji, rapporte l’agence saoudienne de presse.

A cette occasion, le responsable saoudien «a souhaité la bienvenue au ministre marocain des Affaires étrangères lors de sa visite officielle au Royaume d'Arabie saoudite, soulignant la profondeur des relations fraternelles et étroites qui unissent les deux pays et peuples», indique le ministère saoudien sur Twitter.

