Sahara : Le Salvador soutient les efforts du Maroc pour parvenir à une solution

La République du Salvador a réitéré son soutien aux efforts du Maroc pour parvenir à une solution réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume, soulignant que l’initiative d’autonomie constitue un pas avancé et fondamental dans le cadre de ces efforts. Un communiqué conjoint à l’issue d'une réunion tenue, jeudi dernier à Rabat, entre la ministre des Affaires étrangères du Salvador, Alexandra Hill, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, précise que Mme Hill a estimé que l’initiative d’autonomie constitue une «avancée fondamentale».

La même source indique que cette réunion, qui intervient dans le cadre d’une mission officielle de la ministre salvadorienne en Afrique, a été l’occasion pour les deux parties d'examiner l’agenda de la coopération bilatérale, ajoutant que les deux ministres ont passé en revue l'état des lieux des relations diplomatiques entre les deux pays, qui ont été renforcées avec l'ouverture et l'inauguration d'une représentation diplomatique et consulaire du Salvador à Rabat. Lors de ces entretiens, relève le communiqué, les deux ministres sont convenus de fixer, dans les plus brefs délais, une date pour la tenue d'une deuxième réunion de consultations politiques entre le Salvador et le Maroc.

Cette rencontre a été également l'occasion de jeter la lumière sur l'agenda de la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur la dynamique ayant permis d'enregistrer des progrès dans nombre d'initiatives en lien avec les secteurs de la santé, de l'eau, de l'énergie, du tourisme et de l'artisanat, entre autres, au service des intérêts des deux pays, conclut le communiqué conjoint.