Un partenariat vert Maroc-UE signé ce mardi à Rabat

Le vice-président exécutif chargé du pacte vert pour l'Europe, Frans Timmermans se rend à Rabat, ce mardi, pour signer le partenariat vert sur l'énergie, le climat et l'environnement entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Les deux parties avaient annoncé, en juin 2021, leur intention d'établir ce partenariat en juin 2021, rappelle la Délégation de l’UE au Maroc dans un communiqué.

Ce partenariat vise à renforcer la coopération entre l’UE et le Maroc dans la lutte contre le changement climatique et à travailler conjointement pour faire avancer leur transition énergétique, pour protéger l'environnement et pour stimuler l'économie verte. «Après l'alliance verte avec le Japon, annoncé lors du sommet UE-Japon au mois de mai 2021, le partenariat vert avec le Royaume du Maroc représente le premier partenariat signé dans le cadre du pacte vert», précise le communiqué.

Avant la cérémonie de signature, le vice-président exécutif rencontrera en bilatéral le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch et ensuite le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Cette rencontre sera suivie par une réunion conjointe avec la ministre de la Transition énergétique et du développement durable Leila Benali, le ministre de l'Industrie et du commerce Ryad Mezzour, la ministre de l'Economie et des finances Nadia Fettah et le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts Mohamed Sadiki, annonce-t-on.

Frans Timmermans visitera le tramway qui connecte Rabat-Salé, puis échangera avec les acteurs du secteur privé sur la transition verte et la voie vers la décarbonation. Mercredi, le vice-président exécutif se rendra également à Casablanca pour participer à un dialogue citoyen avec des jeunes lycéens, étudiants et jeunes professionnels sur l'action climatique, conclut le communiqué.