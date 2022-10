Italie : Les Marocains de San Ferdinando participent à une campagne de don de sang

Des membres de la communauté marocaine établie à San Ferdinando, dans la région Calabre en Italie, ont participé dimanche à une campagne de don de sang organisé par l'association locale AVIS en collaboration avec le Centre de culture islamique. Selon la presse italienne, une dizaine de membres de la communauté marocaine ont fait le déplacement pour répondre à l’appel du conseil municipal, au cours d’une opération qui a permis de collecter une vingtaine de poches de sang.

«Nous avions remarqué qu'à chacune de nos collectes, il y avait beaucoup d'amis marocains qui se présentaient pour faire un don», a expliqué le président de l'ONG, Vincenzo Laruffa, dans une déclaration à la presse. «Dans le passé, j'avais besoin de sang et il semble maintenant que je peux rendre service», a confié pour sa part Abdel, jeune maroco-italien venu participer à cette opération de don de sang.

La presse souligne que la figure centrale et l'âme de cette collaboration entre l'ONG et la communauté des fidèles est Nedia Siraji, une jeune italo-marocaine. «Notre religion a parmi ses principales pierres angulaires le bien qui est fait pour les autres et l'initiative a été couronnée de succès parce qu'ils voulaient aussi faire un don pour faire face à une urgence qui touche tout le monde, au-delà de la foi et de la nationalité. C’est une façon de se sentir utile à tout le système de santé» local, a-t-elle ajouté.