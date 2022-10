Canada : Une «maison de transition» pour femmes et enfants musulmans à Winnipeg

Une première maison de transition pour les femmes et les enfants musulmans a ouvert ses portes, la semaine dernière à Winnipeg, capitale de la province canadienne du Manitoba, au Canada. L’infrastructure «va aider le nombre croissant de femmes musulmanes vulnérables confrontées à la violence domestique et à l’itinérance dans la région, indique un communiqué de Sakeenah Homes, l’organisme responsable de l’initiative, cité par Radio Canada.

La particularité de cette maison de transition est qu’elle tiendra compte de la spécificité culturelle des bénéficiaires. «Les femmes musulmanes cherchent un refuge et une sécurité, mais les principaux refuges ne répondent guère à leurs besoins religieux et culturels», souligne le communiqué. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l’Association islamique des services sociaux de Winnipeg et Sakeenah Homes.

Selon la directrice générale de l’Association, Shahina Siddiqui, plusieurs femmes ont résisté longtemps à se rendre dans les refuges, et quand elles finissent par le faire, elles appelaient toujours à l’aide. La fondatrice et directrice générale de Sakeenah Homes Zena Chaudhry a évoqué, pour sa part, «les nombreuses barrières linguistiques, financières et le manque d’éducation» chez les femmes issues de ce groupe et qui exigent des solutions spécifiques. «Il est difficile pour ceux qui ont tant d'obstacles de demander de l'aide s'ils en ont besoin», a-t-elle souligné.

Le projet a été lancé en mars 2022 par l’organisme ontarien Sakeenah Homes a annoncé son projet de création du premier refuge pour femmes musulmanes à Winnipeg. Sa concrétisation en fait le sixième centre du genre au Canada après ceux implantés à Brampton, London, Montréal, Ottawa et Toronto, précise Radio Canada. Le refuge de 13 à 14 lits n'a pas reçu de financement du gouvernement, précise-t-on.

Dès l'année prochaine, Sakeenah Homes prévoit d'ouvrir des refuges similaires en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.