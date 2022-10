Le Maroc empêche une nouvelle tentative de migrants d’accéder à Melilla

Des hommes escaladent les clôtures séparant l'enclave espagnole de Melilla du Maroc, vendredi 24 juin 2022. / Ph. Javier Bernardo - Associated Press

Le Maroc continue de protéger Melilla des tentatives de migrants. En témoigne l’arrestation, dimanche, de 17 personnes dans la montagne Gourougou, près de Melilla, rapporte EFE.

«Des témoins et une source sécuritaire» confirment que des affrontements ont eu lieu, entre 40 à 50 migrants et des éléments des forces marocaines, dans la même zone où s’est produite, le 26 juin, la tentative tragique menée par presque 2 000 migrants subsahariens pour entrer à Melilla, précise EFE. L'agence espagnole ajoute que lors de cette nouvelle opération, «les autorités marocaines ont été aidées par un hélicoptère».

Pour sa part, la Radio Télévision Espagnole (RTVE, société publique) a fait état, samedi, de la présence à Nador de «centaines de migrants, dont une majorité de Soudanais, arrivés depuis Berkane et Oujda» pour s’installer à Gourougou avec l’objectif de se diriger vers la frontière terrestre hispano-marocaine. Des sources sécuritaires espagnoles, souligne RTVE, redoutent un grand mouvement vers Melilla qui réunit 5 000 personnes. «Les autorités marocaines tentent d’avorter ces tentatives en arrêtant les migrants et en les renvoyant vers les villes du centre et de l'ouest du pays d'où ils sont partis», reconnaissent-elles.

Le 26 juin, 23 migrants ont trouvé la mort sur le territoire marocain alors qu’ils tentaient d’accéder à Melilla.