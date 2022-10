Maroc : Averses orageuses localement fortes et grêle samedi et dimanche

Des averses orageuses localement fortes, accompagnées parfois de grêle, sont attendues samedi et dimanche dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des averses oscillant entre 20 et 30 millimètres sont prévues du samedi à 14h au dimanche à 06h dans les provinces de Boujdour, Laâyoune et Tarfaya, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Aussi, Al Haouz, Taroudant, Ouarzazate, Chichaoua, Azilal, Chtouka-Ait Baha et Tiznit connaîtront dimanche de 10h à 23h des averses variant de 20 à 40 mm, d’après le bulletin.