La BAD et ses partenaires lancent l’Appel de Casablanca pour la sécurité alimentaire de l’Afrique

Les participants à la 3e édition du Forum africain de financement des engrais, avec en tête la Banque africaine de développement, ont lancé l’Appel de Casablanca en vue de fédérer les efforts pour sécuriser l’accès aux engrais des agriculteurs du continent. À l’issue des consultations, tous les intervenants de l’événement, tenu à Casablanca les 12 et 13 octobre, se sont accordés sur une feuille de route concrète à court et moyen terme qui comprend trois points clés.

Il s’agit de créer les conditions d’une meilleure synergie entre les différentes initiatives visant à faciliter l’accès aux engrais à un prix abordable pour les petits exploitants, généraliser l’utilisation de nouveaux instruments de financement et travailler sur de nouveaux mécanismes, indique-t-on dans un communiqué.

«Ce faisceau d’actions est de nature à augmenter la productivité agricole du continent et combler le déficit des filières concernées afin de garantir la souveraineté alimentaire de l’Afrique. La troisième édition du Forum africain de financement des engrais représente en cela un jalon majeur dans la préparation du prochain Sommet africain sur les engrais et la santé des sols organisé par l'Union africaine et qui doit se tenir en 2023», ajoute la même source.

Outre l’organisation de conférences et de working sessions animées par des acteurs clés du secteur, la troisième édition du Forum africain de financement des engrais a offert une plate-forme de transactions entre les différentes parties prenantes dans le domaine des engrais en Afrique, conclut-on.