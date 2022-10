Premier Hackathon Water Show : 10 entrepreneurs et startups primés à Marrakech

Dix entrepreneurs et Startups ont été primés, vendredi soir au Musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau à Marrakech, lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Hackathon Water Show. Les lauréats vont bénéficier d’un programme d’incubation de 3 mois assuré par l’incubateur Emerging Business Factory (EBF), en plus d’une subvention de démarrage de 500 000 dirhams dans le cadre du programme d’accélération de financement, outre un financement complémentaire auprès des partenaires du Hackathon.

A cette occasion, les participants ont été invités, chacun, à présenter leurs projets, à mettre en valeur leurs atouts, leur particularité et à défendre leur faisabilité, devant un jury composé d’entrepreneurs avérés et d’experts concernés par la problématique de l’eau. Parmi les 10 projets et solutions innovants primés, trois ont retenu l’attention du jury et du public et ont ainsi reçu une mention spéciale ainsi que des primes supplémentaires.

Le premier projet porté par la Startup «Watech», se rapporte au traitement des eaux usées domestiques par un éco-biofiltre, une solution durable fondée sur la nature pour la gestion des eaux usées et des eaux grises. Le deuxième projet concerne, quant à lui, une solution baptisée «Shrimp Green Water» (SGW) consistant en un produit industriel d’une grande capacité de filtration des eaux.

De son côté, la Startup «Phycotech» propose une technique innovante basée sur l'utilisation de micro-algues comme moyen de purification, en vue d'améliorer la qualité des eaux prétraitées et de les utiliser dans l’irrigation agricole.

Dans une déclaration à la MAP, Taoufiq Aboudia, co-fondateur de l’incubateur Emerging Business Factory (EBF), a indiqué que ce Hackathon représente «le début d’une aventure qui a permis de conjuguer les efforts et de lancer le rituel d’une intelligence collective qui va permettre de dresser, à chaque fois, des solutions par rapport à des challenges portés par plusieurs partenaires». «A travers ce Hackathon, le Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi et ses partenaires vont contribuer à trouver des solutions au défi de la rareté de l’eau dont souffre le Maroc», a souligné dans une déclaration similaire, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI-MS, Mohamed Amine Sabibi.