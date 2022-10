Coupe de la CAF : L'AS FAR bat Ashanti Golden Boys et se qualifié pour le 2ème tour

Photo d'illustration. / AS FAR

L'AS FAR s'est qualifiée pour le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après avoir battu, vendredi à Conakry, la formation guinéenne d’Ashanti Golden Boys (1-0), pour le compte du match retour 2ème tour préliminaire de cette compétition sportive. Le club marocain, qui s’était largement imposé en match aller à domicile (4-0), a réussi à valider son billet pour le prochain tour en arrachant la victoire dans temps additionnel de la deuxième mi-temps 90 (+2), grâce à un but inscrit par Soulaimane El Bouchqali.

L’AS FAR, ainsi que les autres vainqueurs à l'issue des deux manches, seront qualifiés pour la phase de barrage pour y affronter 16 équipes perdantes du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire additionnel aura lieu le mardi 18 octobre au siège de la CAF au Caire, en Égypte. Ce tour décisif est prévu le 2 novembre pour les matchs aller et le 9 novembre pour les matchs retour.

En match aller, les hommes de l'entraineur Fernando Da Cruz se sont largement imposés (4-0) devant Ashanti Golden Boys, dans le match disputé dimanche dernier au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Les buts des Militaires ont été inscrits par Lamine Diakité, à la 34e minute, Mohamed Moufid (49e), Reda Slim (57e) et Adama Nafati (89e). L’AS FAR s’est qualifiée à ce tour aux dépens des Nigérians de Remo Stars, après un match nul (1-1) à Rabat et une victoire (0-1) à Ikenne au Nigeria.

La Renaissance sportive de Berkane, autre représentant du Maroc dans la compétition africaine, reçoit samedi à Berkane, le club nigérian de Kwara United FC. En match aller, le tenant du titre s'est incliné (1-3) au stade Mobolaji Johnson Arena, à Lagos.