USAID : 4 millions de dollars pour les coopératives agricoles marocaines

L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et l’ONG internationale GiveDirectly octroient 4 millions de dollars supplémentaires, pour soutenir les coopératives agricoles marocaines. Cette initiative constitue une réponse aux impacts des crises multiples sur ces petites structures, à commencer par les chocs économiques, la pandémie de Covid-19, la sécheresse, l’inflation, et les menaces d’insécurité alimentaire.

Fin septembre, le Congrès américain a déjà approuvé une enveloppe de 2 millions de dollars pour un programme de l’USAID au Maroc, «en vertu d’une législation spéciale visant à atténuer les effets les plus néfastes de la crise alimentaire», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

GiveDirectly, ONG basée à New York spécialisée dans les transferts monétaires numériques, a pour sa part apporté 2 millions de dollars de fonds complémentaires, par le biais du Programme de financement coopératif (CFP) qu’elle a mis en œuvre. Ce dernier a précédemment accordé 5,5 millions de dollars à 607 coopératives dans les régions de Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khénifra, en soutien à près de 4 000 personnes, rappelle la même source.

486 coopératives supplémentaires ont été inscrites au programme, dans les régions de Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès et l’Oriental. Ainsi, le nombre total de coopératives bénéficiaires est porté à 1 093 et le total de bénéficiaires à plus de 7 000 personnes. Le CFP subventionne directement des coopératives, à hauteur de 90 000 dirhams, dans divers secteurs. Il propose aussi des formations pour renforcer la croissance et la résilience de ces acteurs économiques. 59% des bénéficiaires de ces subventions sont des femmes et 32% sont des jeunes.

Plus de 56% des coopératives soutenues par le PDC sont actives dans l’agriculture, secteur ciblé par cette nouvelle aide de 4 millions de dollars. L’USAID prévoit que plus de 330 coopératives agricoles et agroalimentaires, dans les provinces les plus vulnérables des régions de Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès et Oriental, recevront des subventions en espèces.