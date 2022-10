Sahara : Un député péruvien confirme l’annulation par le Maroc d'un don d’engrais

Un député péruvien a confirmé l’annulation par le Maroc d’un don de 150 000 tonnes de produits fertilisants destinés à son pays. Une mesure prise en riposte à la reconnaissance, le 15 septembre par le président Pedro Castillo, de la «RASD». «Un acte d'engagement a été signé, de bonne volonté, pour le soutien que le Maroc allait nous apporter face à la crise que ce gouvernement a généré avec les achats ratés d'engrais. Le Maroc, qui est l'un des principaux producteurs de ce produit, a non seulement proposé l'offre (mais) a immédiatement exécuté l'envoi d'une partie des 150 000 tonnes d’engrais», a révélé le député José Cueto du parti Rénovation populaire, dans des déclarations à un média local.

«L’ordre a été donné au Royaume du Maroc et il y avait un navire qui devrait arriver avec 50 000 tonnes, et un autre qui était en route pour rejoindre Callao (une ville portuaire, ndlr) fin septembre», a-t-il souligné. En effet, le 26 août, une correspondance entre l’ancien ministre péruvien du Développement agricole, Andrés Alencastre, et son ex-collègue aux Affaires étrangères, Miguel Rodriguez Mackay, a fait état du don marocain. La lettre, consultée par Yabiladi, portait sur la communication «dans les plus brefs délais» à la partie marocaine des «détails des caractéristiques techniques des engrais» sollicités par le Pérou afin d’accélérer «l’opérationnalisation de la réception de l’offre» promise par le royaume.

Le parlementaire Cueto a affirmé que la décision prise par le président péruvien de rétablir des relations avec la «RASD», a tout chamboulé. Le navire transportant la première cargaison de 50 000 «a dû rebrousser chemin», a-t-il déploré. Le député a par ailleurs réitéré le rejet de sa formation de renouer avec «une entité que l’ONU ne reconnait pas». «Une reconnaissance qui n’a absolument aucun avantage pour notre pays. Pire, cela nous a créé un grave conflit avec un autre pays ami et plusieurs pays dans le monde arabe, à commencer par le Maroc», a-t-il ajouté.

Pour rappel, une source marocaine a révélé, le 26 septembre dans des déclarations à Yabiladi, l’annulation des 150 000 de tonnes d'engrais promis au Pérou. Le ministre des Affaires étrangères, César Landa comparaitra le 21 octobre devant la plénière de la Chambre des représentants pour expliquer la décision du président Castillo d’établir des relations diplomatiques avec la «RASD». La requête présentée par le parti Rénovation populaire a, en effet, eu l'adhésion de 25 signatures nécessaires pour exiger la comparution du chef de la diplomatie.