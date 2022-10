Insolite : Un imam appelé par la mairie pour exorciser un immeuble de Fontenay-aux-Roses

Les locataires HLM des Blagis à Fontenay-aux-Roses (Île-de-France) ont, cette semaine, que les parties communes de leur bâtiment se produit des «phénomènes surnaturels» va être exorcisées par un prêtre et un imam. Selon les médias français, qui reprennent une information du Parisien, les habitants ont adressé, en mai dernier, une lettre à la commune pour signaler une présence anormale, des bruits étranges et même des ombres au niveau dudit bâtiment.



Ainsi, quatre mois après avoir prévenu la mairie que leur immeuble était «hanté», les habitants du HLM des Blagis à Fontenay-aux-Roses, qui demandaient un relogement «d'urgence», n'ont pour la plupart toujours pas reçu de réponse. Face à un désarroi qui persiste, Laurent Vastel, le maire UDI de la commune, a fait appel à un imam et un prêtre pour effectuer un rituel d'exorcisme. «Ces officiants sont très occupés mais nous avons obtenu une réponse favorable de leur part, ils vont venir», confirme le maire au Parisien.

Interrogée en mai dernier par BFM, une habitante de l'immeuble avait déjà confié «avoir fait appel à un imam qui lui avait conseillé de disposer du sel sur le seuil de sa porte et de trouver du réconfort dans le coran».