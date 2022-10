Grande-Marlaska : Le Maroc est un partenaire «loyal et fraternel» pour l'Espagne

Le Maroc est un partenaire «loyal» et «fraternel» avec lequel l'Espagne entretient des relations «excellentes», a souligné, vendredi, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. «Le Maroc est un État qui coopère avec l'Espagne. C'est un partenaire loyal et, bien sûr, je dirais même fraternel», a-t-il affirmé dans des déclarations à la presse.

Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont «si satisfaisantes» et la confiance mutuelle «si importante», a assuré le ministre espagnol, mettant en exergue la Déclaration conjointe du 7 avril annonçant une «nouvelle étape dans le partenariat bilatéral». «Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car les relations entre les deux pays sont exceptionnelles et excellentes», a-t-il insisté.

Le gouvernement espagnol s’est félicité récemment du partenariat stratégique «intense» liant l’Espagne et le Maroc, qui reflète «une nouvelle étape» fondée sur «la transparence, la communication permanente et le respect mutuel». «Nous avons un programme bilatéral intense couvrant tous les aspects de notre relation bilatérale, fondée sur la transparence, la communication permanente et le respect mutuel. Tels sont les principes d'une coopération sincère entre deux partenaires stratégiques comme l'Espagne et le Maroc», avait souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, au terme d’une réunion, à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.