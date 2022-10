Mondial 2022: Messi et Ronaldinho dans la nouvelle publicité de Pepsi tournée à Marrakech

La société américaine PepsiCo, détentrice de la marque Pepsi, vient de dévoiler un nouveau spot publicitaire, qu'elle a tourné dans la ville de Marrakech, avec la participation du footballeur brésilien Ronaldinho, de l'argentin Lionel Messi et du français Paul Pogba. Les trois joueurs, connus pour leurs talents de dribbleur, apparaissent dans les ruelles de la ville ocre, en affrontant les locaux au football.

Introducing Nutmeg Royale – reserved for those thirsty for the thrills of the game! #ThirstyForMore with @PepsiGlobal ?? @10ronaldinho @kaljitatwal @luvadepedreiro pic.twitter.com/KjU7rJzWIu