L’école musulmane de Valence saisit la justice après l’annulation d’une vente de terrain

L’Association Valeurs et Réussites a annoncé, jeudi 13 octobre, avoir saisi le tribunal administratif de Grenoble après l’annulation d’une vente de terrain, qui devait servir à la construction de son école privée pour élargir l’établissement jusque-là rattaché à la mosquée de Valence. L’ONG a aussi introduit une demande de suspension urgente de cette annulation, par le biais de l’avocat Me Pierre-Etienne Moullé.

Dans un communiqué, l’association a réitéré sa contestation d’une annulation qu’elle estime juridiquement infondée et dépourvue d’éléments factuels. Cette mesure serait même «entachée d’un détournement de pouvoir et d’une illégalité manifeste», dénonce l’ONG. En juin dernier, le conseil municipal de Valence a voté cette vente, actée par compromis en juillet. Elle concerne un terrain de 8 400 m2, mais elle a été annulée le 3 octobre, à la suite d’une intervention de la préfecture concernant le statut foncier et les activités de l’école. La mairie LR de la ville a renvoyé à l’Etat la responsabilité de ce volteface.

Mais Valeurs et Réussites a révélé que ce revirement est intervenu en raisons d’éventuelles pressions, surtout après la publication d’un article par Charlie Hebdo, le 21 juillet dernier, évoquant des liens entre l’association et les Frères musulmans. L’ONG s’en défend. En déposant une première plainte contre X, l’avocat Me Nabil Boudi a considéré que cette situation dénotait d’un «acharnement» des «services de l’Etat».

L’école élémentaire a ouvert ses portes en 2012, «à la demande des habitants, afin de pallier les difficultés rencontrées, dans le cadre scolaire, au sein des établissements du quartier», rappelle Me Boudi. Lors des premières années, «des contrôles inopinés ont été effectués à la demande du rectorat de l’académie de Grenoble et tous se sont révélés favorables à l’époque pour l’école», a insisté l’avocat, qui a pointé une «diffamation» et de fausses informations non-vérifiées par Charlie Hebdo auprès des concernés.