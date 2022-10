Zellige Gate : Adidas fait état de «discussions constructives» avec le Maroc

Suite à la polémique autour des motifs en zellige sur les maillots de la sélection algérienne de football, le géant de l’habillement sportif Adidas a rompu son silence, en annonçant avoir eu des «discussions constructives» avec le ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Ces négociations auraient permis de trouver «une solution positive», a déclaré l’entreprise, dans un communiqué publié sur son site.

La société a ajouté que le design du maillot en question était réellement inspiré des motifs du zellige, mais qu’«il n’était destiné à offenser qui que ce soit, à aucun moment». Dans sa déclaration, elle a dit exprimer son «profond respect pour le peuple et les artisans du Maroc». «Nous regrettons la polémique autour de cette question», a ajouté la même source. Adidas a par ailleurs affirmé «s’opposer à tout acte qui affecte l’intégrité culturelle et l’Histoire des peuples et des nations du monde entier».

Le ministère marocain de la Jeunesse, de la culture et de la communication a précédemment confirmé avoir envoyé une mise en demeure à Adidas, en lui reprochant d’avoir repris des motifs de «zellige marocain» sur les maillots destinés à la sélection algérienne. Le département a reproché à l’entreprise une «appropriation culturelle» qui «sort le zellige marocain de son contexte».

Initialement, la multinationale avait indiqué que ces motifs faisaient référence à la mosaïque traditionnelle du zellige, qui se retrouve notamment dans le Palais de Mechouar à Tlemcen.