Maroc : La station de dessalement d'eau de mer de Laâyoune opérationnelle 

Le directeur général de l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a effectué jeudi à Laâyoune, une visite de terrain au cours de laquelle il a été procédé à la livraison des premiers mètres cubes d’eau dessalée à partir de la nouvelle station de dessalement d’eau de mer. Une station destinée au renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville et des localités avoisinantes (El Marsa, Foum El Oued et Tarouma).

Au cours de sa visite, le directeur général de l’ONEE a passé en revue les différentes installations réalisées dans le cadre de ce projet de grande envergure qui comporte, en plus de la station de dessalement, la réalisation de trois réservoirs d’une capacité de stockage de 5 500 m3 et la mise en place d’un système de télégestion, indique l'Office dans un communiqué. Mobilisant un montant global de 450 millions de dirhams (MDH), ce projet permettra de produire 26 000 m3 par jour d’eau potable à travers le dessalement d’eau de mer en utilisant la technique de l’osmose inverse et en exploitant les dernières technologies en la matière, notamment un système de récupération d’énergie permettant d’optimiser le coût de production du m3 d’eau dessalée, note le communiqué.

Grâce à cette nouvelle station de dessalement, la capacité de production installée d’eau potable au niveau de la ville de Laâyoune avoisine 66 700 m3 par jour dont 52 000 m3 par jour par dessalement d’eau de mer et plus de 14 700 m3 par jour à partir des ressources souterraines, précise la même source. Réalisé par l’Office dans un délai de trois ans après sa reconfiguration malgré deux années marquées par les contraintes induites par la pandémie de Covid-19, ce projet permettra de satisfaire la demande en eau potable de la ville de Laâyoune et des localités avoisinantes, abritant une population d’environ 280 000 habitants, au-delà de l’horizon 2035 et contribuera à l’essor socio-économique de la région.

Ce nouveau projet de dessalement de l’eau de mer à Laâyoune vient s’ajouter aux trois projets stratégiques de dessalement de l’eau de mer achevés durant les trois dernières années à Al Hoceima en mai 2020, Tarfaya en février 2021 et Agadir en janvier 2022. Des efforts qui ont permis à l’ONEE de multiplier par six sa capacité de production de l’eau potable à partir du dessalement de l’eau de mer en la portant à 232 000 m3/jour durant la période 2020-2022.