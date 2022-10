Le Kenya veut intensifier le partenariat avec la «RASD» dans «la pêche et l'exploitation minière»

Le président kenyan William Ruto a accordé, jeudi, une audience à «l’ambassadeur» du Polisario, qui est venu lui rendre une visite d’adieu. Lors de la réunion, le chef de l'Etat «a reconnu la coopération entre le Kenya et les Sahraouis et s'est engagé à intensifier le partenariat dans la pêche, l'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme», indique la présidence du Kenya sur Twitter. Un engagement salué par les médias du Polisario.

The President also bid goodbye to the Ambassador of Sahrawi to Kenya, Mr Bah El Mad, whose stint in Nairobi has ended.



He acknowledged the cooperation between Kenya and Sahrawi and pledged to step up the partnership in fishing, mining, agriculture and tourism. pic.twitter.com/Xvcyidu6J5