Echanges commerciaux : La CGEM et la Chambre luxembourgeoise de Commerce signent un MoU

La visite au Maroc du prince Guillaume, Grand-Duc héritier de Luxembourg, s’est achevée jeudi par une rencontre avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Le prince a été «accueillis par son Président Chakib ALJ, en présence de la délégation luxembourgeoise et des représentants d’entreprises marocaines, membre de la Confédération», indique le Luxembourg Trade and Investment Office, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les deux responsables ont examiné, lors d’un déjeuner de networking, les qualifications et les capacités de collaboration des deux secteurs privés et ont mis en exergue les opportunités existantes entre les deux parties. «Un Mémorandum d’entente a ainsi été signé entre la CGEM et la Chambre de Commerce du Luxembourg, portant sur la promotion des échanges commerciaux au bénéfice de leurs entreprises adhérentes», poursuit la même source.

Signature hier, en présence de S.A.R le Grand-Duc Héritier Guillaume, Prince de Luxembourg, d'un MoU entre la @CGEM_MA et la @ccluxembourg, qui travailleront désormais ensemble pour promouvoir l'investissement et le commerce entre le Maroc ?? & le Luxembourg ??. @AliouaBadr pic.twitter.com/RakjymRvLL — CGEM (@CGEM_MA) October 13, 2022

En parallèle à cette visite de travail, le Luxembourg Trade Office de Casablanca et la Chambre de Commerce du Luxembourg ont organisé pour le compte des entreprises luxembourgeoises des rencontres B2B et B2G à Casablanca, Rabat et Tanger, précise le communiqué qui informe que des visites sectorielles et d’entités telles que la Tanger Free Zone et Tanger Automotive City ont également été organisées au profit de la délégation luxembourgeoise.

Il s’agit de la troisième visite au Maroc du prince Guillaume. Un déplacement qui s’inscrit dans la continuité de deux visites effectuées en 2015 et en 2019, et «qui témoigne de de la volonté de renforcer sur le long terme la coopération économique entre les deux pays», conclut-on.