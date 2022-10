World Athletics : Soufiane El Bakkali nominé pour le prix du meilleur athlète de l'année 2022

Le Marocain Soufiane El Bakkali a été nominé pour le prix du meilleur athlète masculin de l’année 2022, décerné par World Athletics, la fédération internationale en charge de l’athlétisme.

Annoncée sur le site web de World Athletics, la liste des nominés comprend dix athlètes, dont le Marocain champion du monde du 3 000 m steeple, vainqueur de la Diamond League et resté invincible cette année, avec à la clé une meilleure Performance Mondiale (MPM) de la saison signée au Meeting International Mohammed VI (7min 58sec 28/100e).

