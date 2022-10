Le Rapporteur de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'Homme attendu au Maroc

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme a annoncé que le Rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'Homme, Olivier de Schutter, effectuera une visite officielle au Maroc du 6 au 19 décembre 2022, à l'invitation du gouvernement marocain. Selon la même source, cette visite vise à évaluer les efforts de lutte contre la pauvreté et de protection des droits humains des pauvres au Maroc.

Le Rapporteur spécial a invité toutes les personnes et organisations intéressées, y compris les organisations de la société civile, les militants et les universitaires, à apporter leur contribution sur les questions prioritaires pour l'aider à préparer sa visite.

