Soulaiman Raissouni : RSF salue l’avis du Groupe onusien sur la détention arbitraire

L’ONG internationale Reporters sans frontières (RSF) a salué, mercredi, l’avis du Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire sur l’affaire du journaliste Soulaiman Raissouni. Dans un communiqué, elle a estimé que cet avis, qualifiant la détention de Soulaiman Raissouni d'arbitraire, a «déjoué les tentatives des autorités marocaines de monter un dossier contre lui».

«Ses conclusions sont d'autant plus importantes que ce journaliste est privé de ses documents et effets personnels en prison, ce qui a ajouté de la cruauté au caractère arbitraire de sa détention», a déclaré Khaled Drareni, représentant Afrique du Nord de RSF. «Soulaiman Raissouni doit être libéré sans délai», insiste-t-il.

«L'avis du Groupe de travail a été publié à un moment où l'on s'inquiète de plus en plus de la détérioration de la santé mentale et physique de Raissouni, gravement affectée par sa grève de la faim d'avril à août 2021. Après avoir été maltraité lors de son transfert soudain de Casablanca à la prison d'Ain Borja le 25 mai et placé à l'isolement à son arrivée, Raissouni a décidé de couper tout contact avec le monde extérieur, y compris avec sa famille et ses avocats», ajoute RSF.

Cette semaine, le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies a appelé les autorités marocaines à «la libération immédiate» de Soulaiman Raissouni, en estimant que l’arrestation et la détention du journaliste interviennent après avoir «exercé pacifiquement» son droit à la liberté d’expression et qu’elles sont «arbitraires».