Des entreprises espagnoles lorgnent le secteur BTP au Maroc

Cinq entreprises murciennes appartenant au secteur du BTP ont participé à une mission commerciale organisée récemment au Maroc par la Chambre de commerce de Murcie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan de promotion extérieure que les Chambres développent conjointement avec l’Institut espagnol de développement (INFO) avec le Fonds européen de développement régional (FEDER).

Selon La Opinion de Murcia, la délégation était composée d’entreprises de diverses activités : projets d’architecture et d’urbanisme, aménagement paysager et jardinage, installations de béton et de mortier, fabrication de structures métalliques, de bâtiments, de toitures et de clôtures, ainsi que de câbles électriques. Ses membres ont tenu des réunions d’affaires à Casablanca et dans la capitale, Rabat.

«Des initiatives comme celle-ci nous permettent d’élargir nos possibilités de développement et d’accéder à des projets de grand intérêt dans le pays voisin. Les rencontres que nous avons eues avec le secteur public et privé ont contribué à faire connaître de nouvelles voies d’expansion», a confié Manuel Costoya, architecte directeur du Studio MCEA, l’un des professionnels qui ont pris part à cette mission.

Le secteur de la construction et des travaux publics au Maroc évolue favorablement après la clôture de l’année 2021 avec de bons résultats. En outre, le marché marocain de la construction est dominé par les importations, principalement d’origine européenne, alors que sa capacité installée reste incapable de satisfaire la demande intérieure.