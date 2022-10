Le Festival maroco-italien revient pour une 10e édition à Trévise

Le coup d'envoi de la 10e édition du Festival maroco-italien de Trévise a été donné mercredi soir, en présence d'un parterre de personnalités diplomatiques, politiques, économiques et culturelles. Cette manifestation met en exergue les réalisations accomplies au Maroc dans différents domaines, ainsi que la dynamique de développement que connaît le Royaume en général et les provinces du sud, en particulier.

Organisée par l'Association éponyme, en partenariat avec l'Association Ribat Al Fath, cette édition sera marquée par une série d'activités, dont des rencontres sur les questions migratoire et environnementale, l'examen des moyens de raffermissement des échanges économiques entre le Maroc et l'Italie, outre l'encadrement des membres de la communauté marocaine et le renforcement de leur capacité de plaidoyer pour la défense de la cause nationale.

«Le partenariat stratégique multidimensionnel, conclu en 2019 entre le Maroc et l’Italie, témoigne de l’attention que les pays du monde, en général, et l’Europe, en particulier, accordent au Maroc, qui jouit d’un statut particulier en tant que partenaire fiable et crédible, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI», a affirmé l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla, lors de la cérémonie d’ouverture de cette édition, placée sous le signe de «la religion et l’environnement». A cette occasion, le diplomate s’est félicité du niveau d’intégration de la communauté marocaine dans le tissu social italien, ainsi que les liens humains et privilégiés entre les deux pays.

Intervenant dans le même cadre, le président du festival, Abdellah Khazraji, a mis l'accent sur l'importance de cette manifestation sous ses différentes dimensions culturelle, économique et politique, et sa contribution à la consolidation des liens entre les Italiens et les membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays. Il a noté également que le festival, qui se déroule chaque année dans une région différente en Italie, offre l’occasion de s'approcher et de s'ouvrir sur les différentes composantes de la diaspora marocaine et de faire connaître la culture marocaine et les potentialités dont regorge le Royaume.