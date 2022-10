Stress hydrique : Coup d’envoi de la 1ère édition du Hackathon Water Show à Marrakech

Le coup d’envoi de la première édition du Hackathon Water Show, un événement phare dédié à mettre l’innovation au service de l’eau a été donné mercredi à Marrakech, lors d'une cérémonie organisée au Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau. Cette compétition, aux dimensions environnementale, économique et sociale, est un évènement ouvert à tous les entrepreneurs, y compris les startups, ainsi qu'aux étudiants universitaires issus de la région Marrakech-Safi, souhaitant apporter des réponses et des solutions novatrices aux problématiques liées à la gestion et à la pénurie de cette denrée vitale.

Quelque 20 entrepreneurs et startups se disputeront les 10 premières places permettant de participer au Boot Camp, et bénéficier d’un programme d’incubation de 3 mois assuré par Emerging Business Factory (EBF), et pendant lequel, ils auront notamment accès à du coaching «One-to-one» sur le développement et la gestion d'entreprise. Un éventail de services d’incubation comme les médias, les mentors et des rendez-vous avec des investisseurs sera mis à leur disposition. Aussi, les 10 projets gagnants bénéficieront d’une subvention de démarrage estimée à 500 000 dirhams dans le cadre du programme d’accélération de financement, en plus d’un financement complémentaire auprès des partenaires du Hackathon.

Intervenant à la cérémonie de lancement de cette compétition, le co-fondateur de l’incubateur «EBF», Taoufiq Aboudia a relevé que ce Hackathon vise à éveiller l’esprit de l’innovation chez les jeunes et à récompenser les projets innovants, à même de minimiser les effets de la sécheresse. De son côté, le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi, Yassine Mseffer a relevé que le stress hydrique constitue une problématique structurelle au Maroc et dans la région Marrakech-Safi en particulier, notant que cette compétition vise à transformer le défi du stress hydrique en opportunités d’investissements créatrices de valeur et d’emploi.

La cérémonie de lancement de ce Hackathon a été marquée par l’organisation de deux panels sur les thématiques du «Stress hydrique : Au-delà du Challenge» et «l’intelligence de l’eau», avec la participation d’experts, d’académiciens, et d’organisations concernées par la problématique du stress hydrique.