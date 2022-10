A l’ONU, le Maroc condamne l’annexion par la Russie de provinces ukrainiennes

A l’Assemblée générale des Nations unies, le Maroc a voté, ce mercredi 12 octobre, en faveur d’une résolution condamnant l’annexion par la Russie de provinces ukrainiennes. Le texte a eu l’adhésion d’une large majorité des membres de l’organisation internationale, avec 143 pays en sa faveur, 5 contre (Russie, Biélorussie, Nicaragua, Corée du nord et la Syrie) et 35 abstentions. Sur le groupe des abstentionnistes figurent notamment l’Inde, la Chine, l'Algérie, le Pakistan et l’Afrique du sud.

Ce vote constitue un tournant. En effet, depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le 24 février, le Maroc n’a cessé d’adresser des signaux en direction de Moscou attestant de sa neutralité à l’égard de ce conflit. Cette position s’illustre notamment par les absences du royaume aux opérations de votes des résolutions par l’Assemblée générale des Nations unies condamnant l’intervention militaire russe, les 2 et 24 mars, et une troisième, le 7 avril, décrétant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Un texte pourtant à l’initiative des Etats-Unis, considérés comme «alliés traditionnels» du Maroc.

Pour rappel, le royaume avait participé, le 26 avril à la base aérienne américaine de Rammstein en Allemagne, aux côtés de 40 alliés des Etats-Unis, à une réunion consacrée à fournir davantage d’aides militaires à l’armée ukrainienne. La délégation marocaine était alors conduite par le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi.

La condamnation par le Maroc de l’annexion de territoires ukrainiens par la Russie intervient alors que le Conseil de sécurité va adopter, dans les semaines à venir, une résolution sur la question du Sahara.