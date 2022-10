Maroc : Hausse de 10,9% des dépenses des ménages pour les soins médicaux

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) indique, dans une note publiée mercredi, que les dépenses allouées par les ménages aux soins médicaux ont affiché une augmentation annuelle de 10,9% entre 2019 et 2021, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ceux des biens et services de communication ont augmenté de 4,6%.

Selon le HCP, cette évolution est expliquée par le surcoût de dépense des mesures de précaution pour lutter contre la propagation de la pandémie, ainsi que la facture des usages des technologies de communication depuis le début de la crise sanitaire. La note, consacrée aux inégalités sociales dans le contexte marqué par les effets de la Covid-19 et la hausse des prix, fait savoir par ailleurs que les ménages ont drastiquement réduit les dépenses des équipements et des meubles de maison (-19,1% par an), ainsi que celles des activités de loisirs (-14,3%).

Cette tendance à la baisse s'établit à 5,9% pour les dépenses d'habillement, à 2,4% pour les dépenses alimentaires, à 2% pour les dépenses de transport, a fait savoir la même source. En outre, le HCP révèle que les contrecoups majeurs de la pandémie sur le bien-être socioéconomique des ménages ont entrainé une accentuation des inégalités sociales.

Ainsi, la part des dépenses afférente aux 20% des ménages les plus aisés est passée de 46,1% au cours de la période d'avant pandémie à 47,7% en 2021, contre une baisse de 7% à 6,5% pour les 20% des ménages les moins aisés. Les inégalités sociales ont connu, sur cette période, une hausse de près de deux points de pourcentage, passant de 38,5% à 40,3% au niveau national, de 37,2% à 39,1% en milieu urbain et de 30,2% à 31,9% en milieu rural.

Pour sa part, l'incidence de la pauvreté absolue a augmenté de 1,7% en 2019 à 3% en 2021 au niveau national, de 3,9% à 6,8% en milieu rural et de 0,5% à 1% en milieu urbain. La vulnérabilité économique a quant à elle connu une importante hausse, passant de 7,3% en 2019 à 10% en 2021 au niveau national, de 11,9% à 17,4% en milieu rural et de 4,6% à 5,9% en milieu urbain.

Afin de mieux appréhender l'évolution de la situation des ménages, cette étude se réfère aux structures des dépenses des ménages de l'enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 2013/2014 et aux données issues de l'enquête mensuelle sur les prix à la consommation, de l'enquête nationale sur les sources de revenu 2019 et du troisième panel sur les répercussions de la pandémie sur la situation socioéconomique des ménages 2021/2022.

Cette évolution a été fournie par l'enquête panel du troisième passage. Réalisée auprès d'un échantillon de 12 000 ménages, du 11 octobre 2021 au 10 février 2022, cette enquête consiste à appréhender les effets de la pandémie de la Covid-19 sur les conditions de vie de la population.

MAP 121725 GMT Octobre 2022