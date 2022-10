Floriade World Expo : Nassima El Bachiri remerciée par le consulat du Maroc

La Néerlando-marocaine Nasima El Bachiri-Ouamar a été remerciée, la semaine dernière, au nom du Maroc, par le consulat général du royaume à Utrecht, Abdechakour Guenbour. Elle avait mené une médiation entre le royaume et la direction du Salon horticole international Floriade Expo 2022.«Mercredi dernier, le Consul Général du Maroc est venu me remercier au nom du Royaume, pour cette médiation», confie-t-elle cette semaine à Yabiladi, expliquant que le Maroc n'a «malheureusement pas pu participer à la dernière minute».

Cependant, le Royaume a finalement pu être représenté par l’équipe de Souk Beldi, qui a exposé des produits marocains, ajoute-t-elle. «Nous avons pu faire un beau tour VIP sur le terrain pour le consul du Maroc, accompagné de Nabila Azoughagh vice consule générale du Maroc», poursuit la Néerlando-marocaine.

Née en 1978 à Naarden à l’est d’Amsterdam et ayant grandi à Bussum, un peu plus au sud, de parents originaires de Nador, Nasima El Bachiri-Ouamar est une entrepreneure à la tête de plusieurs sociétés à Almere. L’année dernière, la Néerlando-marocaine a été nommée nouvelle membre du Conseil de surveillance d'Horizon Flevoland, une agence de développement régional et une société de capital-investissement basée à Lelystad, aux Pays-Bas.