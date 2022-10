L’OCP prévoit 4 millions de tonnes d’engrais pour la sécurité alimentaire en Afrique

En 2023, le groupe OCP consacrera quatre millions de tonnes d’engrais aux agriculteurs des autres pays d’Afrique, pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. Cette décision a été rendue publique la veille, au cours des Assemblées annuelles de la Banque mondiale. Elle a été officialisée à travers un communiqué de l’institution, ce mercredi, où se tient aussi le troisième Forum africain de financement des engrais, tenu à Casablanca les 12 et 13 octobre sous l’égide du groupe OCP, ainsi que de la Banque africaine de développement et du Mécanisme africain de financement du développement des engrais (AFFM).

BREAKING NEWS ?



Chairman and CEO, Mostafa Terrab announces @OCPGroup's commitment to dedicate 4 million tonnes of fertilizers to strengthen food security in Africa.



Read more ? https://t.co/VqWDbpabwf #FoodFuel4All #OCPForFoodSystems #Africa pic.twitter.com/cCMlaENY3i