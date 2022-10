SOS villages d'Enfants Maroc inaugure son siège à Casablanca

Le siège de SOS Villages d’Enfants Maroc a été inauguré, mardi à Casablanca, par le Président de SOS Villages d'Enfants International, Dr Dereje Wordofa, en visite au Maroc du 10 au 12 octobre. SOS Villages d’Enfants Maroc est présente dans cinq villes du Royaume à travers cinq villages d’Enfants, un lieu de vie pour les enfants et jeunes qui présentent des besoins de prise en charge spécifique, sept programmes de renforcement de la famille et six appartements de jeunes.

A cette occasion, le président de SOS Villages d’Enfants international s’est félicité de la qualité des projets réalisés par SOS Villages d'Enfants Maroc, tout en se réjouissant des échanges très intéressants qu’il a eus avec tous les acteurs rencontrés avec la perspective d'une coopération plus fructueuse en faveur des enfants sans soutien familial. Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la cérémonie d’inauguration, il a souligné que l’expérience de SOS villages Maroc est un modèle à suivre dans la région et ailleurs, mettant en avant le fort soutien du roi Mohammed VI aux SOS villages d’Enfants Maroc et international et l’engagement personnel de la princesse Lalla Hasnaa.

Selon Dereje Wordofa, le secret de la réussite du modèle SOS Villages d’Enfants au Maroc réside dans la fédération des efforts de tous les acteurs privés et publics pour accorder aux enfants un cadre de vie sain où ils puissant s’épanouir et s'accomplir.

Pour sa part, le président de SOS Villages d’Enfants Maroc, Amine Demnati a souligné que cette visite du président de SOS Villages international reflète le niveau de la coopération entre SOS Villages d’Enfants international et Maroc, notant que le déplacement de Dereje Wordofa a été l'occasion de s'informer des efforts déployés au niveau national pour la prise en charge des enfants vulnérables.

SOS Villages d’Enfants Maroc est une Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique placée sous la présidence d'honneur de la princesse Lalla Hasnaa. Créée en 1984, elle œuvre en faveur des droits des enfants et des jeunes qui ont perdu ou risquent de perdre la prise en charge par leur famille, et pour leur droit à vivre dans une famille. L'association est membre de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants SOS dont le siège est à Innsbruck en Autriche.