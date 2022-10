Maroc : Une convention pour promouvoir les sports automobiles dans les écoles

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre de partenariat et de coopération visant à promouvoir les sports automobiles aux niveaux local, provincial, régional, national et international. Signée par le secrétaire général du ministère, Youssef Belqasmi et le président de la FRMSA, Youssef Zahidi, cette convention vise à prospecter les talents parmi les élèves par l’organisation de compétitions de sports automobiles, la coordination pour programmer des épreuves annuelles et la vulgarisation de ce sport et la création de cursus sport-études au sein d’établissements d’enseignement ou de centres de formation sportive.

Elle prévoit aussi l’organisation conjointe de sessions de formation au profit des cadres des deux parties, la réalisation en commun de projets pour le développement de ce sport, l’échange d’expertise et d’expérience en matière d’arbitrage, d’entraînement et de gestion, l’accès aux installations sportives, administratives et pédagogiques dont disposent les deux parties et la sensibilisation des élèves en matière de conduite, de respect du Code de la route et de limitation des accidents. En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à mettre à disposition des installations, des équipements, des cadres et des experts, de souscrire une assurance contre les potentiels accidents qui peuvent survenir lors des événements conjoints, élargir la base des pratiquants, focaliser sur les jeunes catégories, faciliter la tenue des activités sportives, de formation et de sensibilisation, appuyer la formation de base au profit de leurs cadres respectifs et soutenir la recherche scientifique relative aux sports automobiles.

A cette occasion, Youssef Belqasmi a indiqué à la MAP que cette convention a pour principal objectif de vulgariser les sports automobiles, tout en sensibilisant sur l’importance de préserver l’environnement, mettant en avant le rôle que peuvent jouer les sports mécaniques, à l’instar des autres disciplines sportives, dans la promotion de la culture écologique et du développement durable.