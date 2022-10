Maroc : Le Forum africain de financement des engrais, un champ de solutions sud-sud

La troisième édition du Forum africain de financement des engrais se tient, ces mercredi et jeudi à Casablanca, à l’initiative du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), OCP Africa et le Mécanisme africain de financement du développement des engrais (AFFM) relevant de la BAD. Cet événement réunit plus de 200 représentants gouvernementaux et surtout ministres de l’Agriculture, responsables politiques et institutionnels au niveau du continent, sous le thème «catalyser le financement des engrais pour une croissance durable».

Cette année, le forum se tient dans un contexte mondial marqué par la flambée des cours des engrais, impactant ainsi la sécurité alimentaire en Afrique. Ainsi, l’occasion est de partager les expériences, évaluer les modèles actuels et exposer les projets à succès, pour mieux identifier les approches adaptées à l’écosystème du continent, tant sur le plan économique qu’environnemental.

Converger les efforts pour répondre au défi de la sécurité alimentaire

Lors des travaux de ce forum, le directeur de l’agriculture et des agro-industries à la Banque africaine de développement, Martin Fregene a rappelé que l’Afrique est «la région qui compte le nombre le plus important de personnes exposées à l’insécurité alimentaire à travers le monde», soit 650 millions de personnes, sur le total mondial des 2 millions. «De manière significative, le continent est encore loin d’atteindre l’objectif zéro famine à horizon 2030», constate-t-il, sur la base du Rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (2020).

Le responsable a souligné que les raisons qui expliquent cette situation sont principalement le manque d’accès à des solutions innovantes et durables pour renforcer la production agricole du continent, notamment manque de recours à une utilisation d’engrais et de fertilisants adaptée, tel que prévu par la Déclaration d’Abuja (2006). L’assistance technique fait défaut également, de même que l’accès à des offres de qualité mais à prix abordables pour les paysans et les petits agriculteurs.

Secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Agriculture en Angola, participant aux travaux de ce forum, Manuel Bartolomeu da Cunha Joao a estimé auprès de Yabiladi que c’est tout l’intérêt de tenir cet événement. «En termes de financement pour l’amélioration de la qualité des engrais et l’accès des agriculteurs à cette qualité, la coopération sud-sud est importante, car c’est une richesse pour nous tous en tant que pays du même continent, pour que nos paysans puissent accéder à des engrais et à des fertilisants à prix abordables mais de qualité, de façon à garantir une sécurité alimentaire pour nos populations».

Selon le responsable, «la BAD doit jouer un rôle très important dans cette dynamique, d’autant que c’est une banque qui a la sensibilité de travailler avec les acteurs du secteur agricole. Elle a aussi la responsabilité d’accompagner notre continent dans son saut économique».

S’inspirer des solutions du sud en réponse à des défis dans le sud

Manuel Bartolomeu da Cunha Joao considère qu’il existe «beaucoup de programmes de la BAD», mais il pense qu’«il faut aller plus rapidement dans l’implémentation et le développement de ces initiatives et de ces projets sur le terrain, de façon à suivre le rythme les enjeux importants de l’Afrique et des grands défis auxquels elle fait face».

«Cet événement important nous permet, dans ce sens, de nous mettre à la même table, de discuter des affaires et des questions communes à tous les pays de notre continent. C’est en étant tous ensemble dans des forums de ce genre que nous pouvons, à mon avis, avancer et garantir un alimentation de qualité pour nos populations.» Manuel Bartolomeu da Cunha Joao, secrétaire d’Etat au ministère de l’Agriculture (Angola)

Le secrétaire d’Etat estime que «le Maroc est un exemple concret» des efforts pour relever d’autres défis liés, d’ordre environnemental comme la sécheresse, qui impactent aussi la sécurité alimentaire. «Ce sont des expériences qui peuvent inspirer d’autres pays en Afrique, parmi ceux qui font face aux mêmes défis ; cette coopération sud-sud peut être plus forte, pour que nous soyons capables, en tant qu’Africains, de créer nos propres solutions pour notre propre continent», a-t-il insisté.

Country manager pour la BAD au Maroc, Achraf Tarsim a déclaré à Yabiladi que l’Afrique compte à elle seule 65% des terres arables à travers le monde. «Au lieu d’importer près de 100 millions de tonnes de blé chaque année, soit 75 milliards de dollars, elle devrait produire, s’auto-suffire et même exporter» une alimentation adaptée. Selon lui, «il faut saisir cette crise pour la transformer en opportunité et réfléchir sur les moyens d’augmenter la productivité de nos exploitations agricoles». «Aujourd’hui avec l’OCP Africa, on trouve un partenaire de choix qui apporte son appui pour exporter les engrais au niveau continental», a-t-il souligné.

Achraf Tarsim rappelle que la BAD a réagi à cette situation «en mettant en place des facilités au niveau africain, pour renforcer la production alimentaire d’urgence, visant à soutenir 20 millions d’exploitants agricoles, produire 38 millions de tonnes de denrées alimentaires, pour une valeur de 12 milliards de dollars, sachant que la facture d’importation est de 75 milliards de dollars annuellement».