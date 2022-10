Championnats arabes de taekwondo : 4 médailles d'or et 1 de bronze pour le Maroc

La sélection marocaine de taekwondo a remporté 5 médailles (4 or et 1 bronze) lors des Championnats arabes qui se tiennent à Beyrouth. Le métal précieux a été enlevé par Hajar Charif (+73 kg), Soukaina Sahib (-49 kg), Fayçal Saidi (-68 kg) et Soufiane El Osbi (+87 kg), alors que le bronze est revenu à Haitham Zrouti (- 74 kg).

La sélection marocaine a participé à cette compétition avec 5 éléments seulement, tandis que plusieurs autres pays ont été représentés par 14 athlètes, à l'image de l'Egypte et du Liban.

Voici, par ailleurs, le classement des Championnats arabes seniors:

Dames:

1- Egypte

2- Maroc

3- Liban

Hommes:

1- Egypte

2- Maroc

3- Irak

-- Classement général (hommes et dames):

1- Egypte

2- Maroc

3- Liban