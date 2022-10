Tourisme et artisanat : Fatim-Zahra Ammor entame une visite de travail au Japon

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a entamé, mercredi, une visite de travail au Japon dans le cadre des relations exemplaires liant les deux pays. Lors de cette visite, la ministre, qui est accompagnée par le directeur général de la Maison de l’artisan Tarik Sadik et le directeur général de l’Office national marocain du tourisme Adel El Fakir, procèdera à l’inauguration d’un jardin marocain au «World Rose Garden» dans la province de Gifu, en présence du gouverneur de cette province, Hajime Furuta.

Fruit d’un effort architectural et artisanal de plusieurs mois et d’une collaboration fructueuse entre le Maroc et le Japon, ce jardin de 800 m2 constituera une exposition permanente de l’excellence du savoir-faire ancestral marocain et servira de moyen pour rapprocher davantage le public japonais de la riche culture du Royaume. Par ailleurs, la visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à explorer de nouveaux marchés dans les domaines du tourisme et de l’artisanat. Le Japon, avec ses 125 millions d’habitants, possède un potentiel de développement très important pour le Maroc en matière d’arrivées de touristes japonais mais également en termes d’exportations de produits de l’artisanat.

En 2019, le Japon ne représentait au Maroc que 13% des arrivées touristiques provenant de l’Asie, alors que le pays se classe parmi les plus grands émetteurs de touristes dans le monde. Dans ce contexte, la visite de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, sera l’occasion de tenir des rencontres avec les grands acteurs touristiques japonais pour conclure des partenariats permettant de renforcer la destination Maroc.

Dans le domaine de l’artisanat et compte tenu du vif intérêt qu’accordent les Japonais à la culture, la visite sera également l’occasion de rencontrer de grandes enseignes japonaises afin d’organiser des expositions des produits de l’artisanat marocain et renforcer, par la même occasion, la notoriété et l’attractivité des produits marocains auprès du public japonais.