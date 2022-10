Etats-Unis : La créatrice de mode marocaine Fadila El Gadi expose au FMI

Ambassadrice de la mode marocaine à l’internationale, Fadila El Gadi expose ses tenues dans la galerie centrale du siège du Fonds monétaire international (FMI) à Washington (Etats-Unis), du 10 jusqu’au 16 octobre 2022. Alliant le raffinement de la broderie traditionnelle et la fluidité des découpes modernes aux étoffes précieuses, elle consacre ainsi son rôle dans le rayonnement du savoir-faire marocain à travers le monde depuis plusieurs années, comme elle a pu le faire à Paris, à Rome, à Madrid, à Amsterdam…

«L’alliance des traditions ancestrales que tient à préserver Fadila El Gadi et du chic empreint de sobriété de ses modèles séduisent une clientèle cosmopolite. Plusieurs grandes stars internationales actrices, femmes de lettres et des médias, femmes politiques… ont été séduites par les créations subtiles et élégantes de Fadila El Gadi, à l’instars de Ivanka Trump, Léa Salamé, Barbara Streisand, Arielle Dombasle, Daniel Auteuil, Will Smith…», rappelle un communiqué parvenu à Yabiladi.

Fadila El Gadi s’est initiée aux rudiments de la broderie dans des ateliers d’artisans à Salé, durant son enfance. En 2016, elle a créé L’école de broderie de Salé, pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel marocain. Cet établissement propose une formation aux métiers liés aux arts de la broderie, au bénéfice de jeunes, filles et garçons, issus de milieux défavorisés.