Le Polisario choisit l’Allemagne pour abriter une rencontre de ses relais en Europe

Comme annoncé, la 46e édition de la «Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», aura lieu les 2 et 3 décembre prochain à Berlin. Le choix de la capitale allemande pour accueillir les travaux de la rencontre «découle de la grande importance de l'Allemagne sur les scènes européenne et mondiale face aux défis liés au dossier des ressources naturelles avec le prochain arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne et le rôle attendu de l'UE pour accélérer le règlement conformément au droit international et à la légalité», explique Oubi Bouchraya, le représentant du Polisario auprès de l’UE.

En effet, la décision d’organiser la 46e édition de l’EUCOCO à Berlin a été prise, en décembre 2021, en riposte au soutien du gouvernement du chancelier, Olaf Sholtz, au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Un appui exprimé, le 13 décembre 2021, dans une note du ministère allemand des Affaires étrangères et réitéré, quelques semaines plus tard, dans une lettre du président Frank-Walter Steinmeir adressée au roi Mohammed VI.

Traditionnellement, les réunions l’EUCOCO sont organisées en Espagne et dans une moindre mesure en France ou au Portugal. Les Iles Canaries avaient, d’ailleurs, accueilli en décembre 2021 la dernière édition marquée par une forte présence de représentants de l’Algérie.

En Allemagne, le Polisario bénéficie du soutien de parlementaires du parti Die Linke (gauche) et l’Alliance 90/Les Verts. En mars 2021, les deux groupes avaient présenté des propositions de loi appelant à «l’application du droit international au Sahara occupé par le Maroc», la tenue d’un «référendum» au Sahara occidental» et la condamnation de la «détérioration de la situation des droits humains», dans la province. Deux initiatives, pour rappel, rejetées par la Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand (Bundestag).