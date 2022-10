Armement : Le financement du patrouilleur marocain commandé à l’Espagne finalisé

Enfin le bout du tunnel pour le projet de construction du patrouilleur de la marine royale marocaine, commandé en janvier 2021 auprès de la société espagnole publique Navantia. Le gouvernement Akhannouch a donné son feu vert à un emprunt de 95 millions euros «conclu le 31 août 2022 entre le royaume du Maroc et Banco Santander S.A, portant sur le financement du contrat commercial signé entre l’Administration de Défense Nationale et la société Navantia S.A», lit-on dans la dernière édition du Bulletin officiel du 6 octobre.

Le recours à la banque espagnole pour financer une commande marocaine d’armement n’est pas sans rappeler les conditions ayant permis aux Forces armées royales (FAR) d’acquérir, en mai 2021, des missiles MICA (Missiles d’interception, de combat et d’auto-défense) auprès du groupe MBDA France. Des projectibles qui servent sur des avions de chasse, Mirages et Rafales, mais aussi pour des unités au sol et des navires. Pour rappel, le prêt avait été signé, le 28 avril 2021, entre le Maroc et la banque française BNP-Paribas.

Ce pas franchi dans la construction du patrouilleur des FAR par Navantia était très attendu, depuis des mois, par le mangement de l’entreprise et les représentants des salariés. En effet, le président de la compagnie publique espagnole, Ricardo Domínguez avait souhaité, deux semaines après le sommet du 7 avril à Rabat, entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, que le projet puisse bénéficier de la nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Madrid. «Il existe un accord avec le Maroc pour la construction du navire. La signature finale de la partie financement a été ralentie mais l'ingénierie a avancé. Le bateau est dans sa phase conception», avait-il souligné.

La commande marocaine a été annoncée, le 8 janvier 2021, par la ministre espagnole des Finances, Maria Jesus Montero. La socialiste s’était félicitée, alors dans des déclarations à la presse, que le contrat assure des postes d’emploi à 250 salariés de la région de Cadix pour au moins trois années.

Pour mémoire, c’est en janvier 2020 que la société publique espagnole Navantia avait proposé au Maroc la construction de deux patrouilleurs d’une valeur de 260 millions euros.