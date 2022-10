Maroc : 2M reconduit le Trophée Tilila pour la quatrième année

Le Trophée Tilila qui lutte contre les stéréotypes féminins revient pour une quatrième édition, récompensant, comme chaque année, les trois sports publicitaires les plus égalitaires en termes de représentation des femmes. A l’initiative de 2M, le Comité Parité et diversité de la chaîne a dévoilé le jury et les critères de sélection de cette année. La cérémonie de remise des prix est prévue jeudi 13 octobre à Casablanca.

«Les annonceurs et agences de communication ont été encore plus nombreux à candidater cette année», au vu du «succès croissant des éditions précédentes», a rapporté 2m.ma. Ainsi, la participation a enregistré «un nouveau record» de 56 spots publicitaires candidats, malgré le contexte difficile de la pandémie du Covid-19.

Le jury départagera les 10 spots publicitaires shortlistés, après une première sélection pour la phase finale. Il est composé cette année de Nadia Ghalia Lamhaidi, experte de l’image de la femme dans les médias, Mohamed Beyoud, directeur artistique du Festival du film d’animation de Meknès (FICAM), Zakia Tahiri, auteure, réalisatrice et productrice, Lamia Chraïbi, productrice de cinéma et Nour-Eddine Lakhmari, réalisateur.

«Nous nous réjouissons de voir le nombre de plus en plus élevé d’annonceurs et d’agences engagés à promouvoir une image plus positive et valorisante de la femme dans la publicité», a déclaré Khadija Boujanoui, présidente du Comité Parité et diversité de 2M. Désormais, l’idée est «non seulement de les encourager à pérenniser ces efforts, mais aussi d’œuvrer en vue de les sensibiliser également sur d’autres valeurs tout autant importantes que le genre, à l’instar de la diversité et de l’inclusion», a-t-elle ajouté.