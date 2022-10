Maroc : Le projet Mokrisset 2030 village des arts et de la culture voit le jour

Le projet Mokrisset 2030 village des arts et de la culture a récemment vu le jour, fruit d’un travail de concertation entre l’association Djebli Club, les élus locaux, les acteurs de la société civile et la population de la ville, située dans la province d’Ouezzane. «Dans une conjoncture des plus délicates dans le monde entier, la culture et les arts ont prouvé leur résilience en devenant un facteur de développement, de bien-être social et économique», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

En effet, les initiateurs considèrent la culture comme «moyen d’émancipation individuelle, de cohésion sociale et de développement économique», sur la base de valeurs de partage et de mise en avant du potentiel culturel local, régional et national. Depuis 2015, Djebli Club a en effet adopté la culture comme langage et moyen pour la promotion et le développement social.

Cette approche a bénéficié d’un accueil favorable des habitants, «eux-mêmes acteurs actifs dans les multiples activités de l’association, culturelles et pédagogiques : compétitions de prise de parole en public, ateliers divers (violence scolaire, intelligence artificielle, abandon scolaire, entreprenariat, recherche d’emploi...), ateliers artistiques (photographie, musique, théâtre, dance, cirque, contes...), réhabilitation de la maison des étudiants, et d'autres projets de grande échelle tel que le Djebli Camp (festival) et Chetl’Art (éveil musical)», ajoute la même source.

Djebli Club travaille désormais aussi sur l’autonomisation économique des femmes du Douar Jnane par une formation aux métiers touristiques et la création d’une coopérative touristique, en plus du renforcement des capacités d’accompagnement des projets par les acteurs locaux. Soutenue par l’ambassade du Canada, l’initiative bénéficie à 25 femmes et 10 acteurs locaux, avec la tenue de 30 ateliers, dans la perspective de créer une coopérative touristique.

Un projet de friche artistique viendra compléter ces initiatives, avec la récupération de bâtiments abandonnés à Mokrisset pour en faire des ateliers/résidences pour les artistes tout art confondu. En 2023, l’association envisage de tenir un festival musical pluridisciplinaire à taille humaine. L’année d’après, un festival de couleurs (Graffiti) à Mokrisset devrait aussi voir le jour. Par le passé, Djebli Club a organisé plusieurs résidences d’artistes, en plus de son intervention sur le volet du soutien psychologique pour la prévention contre l’abandon scolaire.